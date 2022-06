columnHet landje van Willem is leeg. Vorige week werden er containers neergezet, een dag later stonden er twee busjes in het gras, van mannen die alles wat er stond en lag afbraken en in die containers gooiden.

Ik zag ze in de cabine van één van die busjes zitten toen ik de hond ging uitlaten. Ze hadden pauze, en het was lekker weer, maar ze kozen er toch voor in een bus te gaan zitten. Ik stond er even naar te kijken, de hond naast me.

Er stonden altijd paarden op het landje, en Shetlanders, maar sinds Willem dood was, gebeurde er niet veel meer. Alleen zijn rommel stond er nog: een bij elkaar geplakt kippenhok, een wagen waar een paard voor gespannen kon worden, een oud dekzeil van een vrachtwagen dat met elke keer hoogwater een paar meter een andere kant op dreef.

Zijn neefje had er nog een paar Shetlanders neergezet, eventjes, ik heb nog met hem staan praten. Het was een hobby, zei hij toen, die paardjes, en hij had nu alle zwart-witte die hij hier bij elkaar had geplaatst; op andere veldjes had hij andere kleuren staan.

We keken er samen naar, zoals dat gaat als je met iemand die je niet kent over iets praat waar je niet heel veel over te zeggen hebt - dan kijk je maar naar je onderwerp. Maar het moest gezegd worden: het zag er mooi uit, een stuk of twaalf van die paardjes met dezelfde kleur bij elkaar.

Die Shetlanders van het neefje waren op een gegeven moment ook weg, en er gebeurde een tijd helemaal niets, tot die containers en die busjes er stonden.

Na die mannen met de busjes kwam er nog iemand met een graafmachine om de laatste grove resten op te ruimen, en ik denk dat ze die arm van dat apparaat ook hebben gebruikt om alle prikkeldraadhekken die Willem had geplaatst, weg te halen.

Nu is het landje dus leeg, en is het net of Willem er nooit geweest is.