'Hey teringwout, nu kom ik te laat op mijn afspraak'

Een auto met caravan was geschaard op de snelweg ter hoogte van de sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier ontbreekt een vluchtstrook en beide rijbanen waren geblokkeerd.Al snel ontstond daardoor een lange file.

Omkeren

Om mensen niet te lang te laten wachten, besloot de politie het verkeer te laten omkeren en tegen de rijrichting in van de snelweg te begeleiden. ,,Een lastige klus. Omdat we niet wilden dat er hierdoor nog een ongeval zou plaatsvinden werden er diverse collega's ingezet'', schrijft een van de agenten op Instagram.

'Hey klojo'

Gebeurt steeds vaker

,,Ook konden weggebruikers het niet waarderen dat ik geen tijd had om iedereen afzonderlijk een routebeschrijving te geven naar hun eindbestemming'', schrijft de agent. ,,Ik snap best dat het vervelend is als je in de file staat en dat je daar op zaterdagavond niet op gerekend had. Maar om dat dan op hulpverleners af te reageren, nee dat begrijp ik niet. Helaas gebeurt het de laatste tijd regelmatig.''