Hier komt het grootste zonnepark van Gelderland

Only for Men gaat zondag toch open en riskeert fikse boete of zelfs celstraf

19 december GELDERMALSEN - Only for Men gaat de zondag voor kerstmis in een besloten sfeer open voor vaste klanten. De kledingwinkel tart daarmee de gemeente die met de winkelsluitingswet in de hand middenstanders verbiedt die dag de kassa te laten rinkelen.