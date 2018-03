Historische bijbel met aantekeningen van Johann Sebastiaan Bach in Tiel

,,In 1934 werden de bijbels geschonken aan een museum in Amerika", zegt Van Wijnen. ,,Musici uit de hele wereld reisden naar St. Louis om de teksten te lezen. Dingeman van Wijnen, een uitgever uit Friesland en geen familie, heeft twintig jaar met de behoeders van het erfgoed van Bach onderhandeld om de Bachbijbel opnieuw uit te geven. Toen er toestemming was voor 1.000 exemplaren wereldwijd, heeft hij in het museum pagina voor pagina gefotografeerd met een resolutie van 100 Mb’’



Vochtplekken

Het resultaat is verbluffend. Wie goed kijk ziet de vochtplekken van eeuwen geleden op de pagina's zitten en moeiteloos lees je de met potlood geschreven aantekeningen van Bach. Twee inkijkexemplaren maken nu een tournee door Nederland. Deze week ligt de bijbel bij Arentsen in Tiel. De prijs: 4.800 euro. Na 1 januari gaat de prijs naar 5.500 euro.