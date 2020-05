Honderd agenten doorzoeken panden in Bommelerwaard vanwege hennephandel

De panden die worden doorzocht liggen aan de Oude Weistraat en de Woordenseweg in Velddriel, een woning aan de Lavendel in Kerkdriel en een pand aan Nijverheidsstraat. De woning in Den Bosch staat waarschijnlijk in de wijk de Kruiskamp.



Volgens de Facebookpagina ‘De Kruiskamp ons Buurtje’ is bij de woning in Den Bosch de deur geforceerd en met een kettingzaag het raam opengebroken. Naast een deurwaarder en officier van justitie waren er ongeveer acht ME’ers en vier agenten.