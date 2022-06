Honderd jaar jong, hoe mooi is dat?

Als een kerel van honderd, met pijn in het hele lijf en vooral in de onderrug. Een minder prettig vooruitzicht.



Dat is een diepe belediging aan het adres van Anton Vermazen. De kwieke inwoner van Wadenoijen sprak ik vorige week in De Vergulde Graaf, het restaurant in de Vier Gravinnen in Tiel. Daar werd hij in het zonnetje gezet. Gehuldigd voor 84 (!) jaar lidmaatschap van ‘de vakbond’, een dag voor zijn honderdste verjaardag.



Met een deftige pas wandelde het feestvarken binnen. De hele zaal met een spiedende blik in ogenschouw nemend. En toen Anton eenmaal op zijn praatstoel zat, hield hij nooit meer op. Over de chamottefabriek in Geldermalsen, waar hij al als vijftienjarige vuurvaste stenen bakte.



Tussen neus en lippen door hoorde ik dat de familie Vermazen thuis vroeger het Volksblad voor Gelderland las, een voorloper van de Gelderlander. Of ik dat wist? Nee.



Of hij de krant nog steeds heeft? Nee, vertelde Anton haast triomfantelijk. Hij las het nieuws een paar keer per dag op zijn iPad. Prachtig, toch?



Is honderd jaar het nieuwe tachtig? Dat is een beetje overdreven.



Alhoewel? Een jaar of vier geleden hoorde ik het verhaal van een dochter die haar moeder, net 96 jaar geworden, vriendelijk doch dringend had verzocht niet meer in haar autootje naar het midden van het land te rijden.



Want Assen lag niet echt om de hoek. Wat heet: 160 kilometer bedroeg de afstand, enkele reis.