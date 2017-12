Honderd varkens omgekomen bij grote brand in varkensstal in Ammerzoden

Baan opgezegd en huis verkocht voor wereldwijde zoektocht naar goed onderwijs

10:30 GELDERMALSEN - De Utrechtse historicus en docent Erik Ex zegde zijn baan op, verkocht zijn huis, laadde zijn spullen in een busje en ging op reis met zijn jongere broer, journalist Luuk. Het tweetal noemt hun trip 'de Edyssee': een odyssee naar goede educatie. In gewoon Nederlands: al reizend ontdekken wat de stand van zaken is in het onderwijs in Finland en Singapore en de landen daartussen.