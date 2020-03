Huisartsen hangen brief op voor inbrekers: ‘hier liggen geen mondkapjes’

blog Een spookkan­toor en interviews per telefoon: Het zijn bizarre tijden

23 maart Het zijn bizarre tijden. Het redactiekantoor in het tot voorkort nog coronavrije Rhenen, waar de edities Vallei en Rivierenland gemaakt worden, is al ruim een week op slot. Dicht. Onze redactie is veranderd in een spookkantoor, net als vele bedrijfspanden in het land. En dat allemaal door dat ellendige virus.