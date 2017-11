Huishoudens in Rivierengebied opnieuw zonder stroom

Vers- en warenmarkt in oude Jomandahal

10:45 TIEL - In de voormalige 'Jomandahal' aan de Spoorstraat in Tiel moet een overdekte vers- en warenmarkt verrijzen met uiteindelijk 100 kramen. ,,We zitten nu al op zo'n 30 procent", laat de initiatiefnemer weten.