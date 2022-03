Huisvesting arbeidsmigranten: 'We hebben het wel over mensen die we keihard nodig hebben’

Tielse kok Otto dolblij met gulle giften: ‘Nu kunnen we weer vooruit’

Hij had gehoopt, maar niet echt iets verwacht. Otto Jansen is dan ook aangenaam verrast dat menigeen de portemonnee heeft getrokken om zijn maandelijkse ‘Aanschuiftafel’ te steunen. ,,We hebben dus gewoon 2.375 euro gekregen hè? Nu kunnen we weer vooruit.”

8 maart