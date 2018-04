Hulpdiensten zoeken met man en macht naar auto in de Waal bij Brakel

Erotiek in Culemborgse kerk

5 april Erotiek in de kerk, in het jaar dat Culemborg zeven eeuwen vrijstad viert is alles mogelijk. Vrijdag opent in de Grote of Sint-Barbarakerk de expositie Liefde in de vrijstad, een Hooglied, geïnspireerd op dat ene bijbelse hoofdstuk waaruit tijdens de zondagslezing zelden wordt voorgedragen. De organisatoren beloven een ‘zinnenprikkelende ervaring’, maar toch ook weer wel geschikt voor alle leeftijden.