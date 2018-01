Een van de twintig verhalen is dat van José Verhoeven uit Hemmen en haar zoon Bas de Lang. Bas werd in september 2008 op gruwelijke wijze vermoord samen met zijn vader. De twee waren het slachtoffer van een roofoverval in Hurwenen. Beide mannen werden doodgeschoten waarna de overvallers het huis in brand probeerden te steken. De daders zijn veroordeeld tot 18 en 25 jaar cel.

Cocon

In een interview met De Gelderlander vertelt José Verhoeven over haar immense verdriet. ,,Ik heb de pijn en het verdriet altijd bij me. Het is alsof er een deken om me heen ligt, alsof ik in een cocon leef.” Ze vertelt over de diepe dalen waar ze doorheen is gegaan na de moord en tijdens de rechtszaak tegen de verdachten. Vooral het feit dat een van de verdachten loog en dat beide geen berouw toonden steekt haar.