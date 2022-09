Ik verheugde me op de volgende wandeling, als ik weer zou kunnen wijzen

columnBij de wandeling in de ochtend zien we het paard van de buurman verderop en we zien de grote containerschepen over de Waal gaan. Ik wijs en we kijken samen, en dan duw ik de wandelwagen door. Ik praat over wat we verder zien, en mijn zoon kletst terug met woorden die nog geen betekenis hebben, vooralsnog.

Er passeren tijdens de wandeling hooguit twee auto’s, soms drie, en ik steek mijn hand op, want het zijn altijd dezelfde auto’s. En als we thuiskomen en mijn vrouw vraagt of het fijn was, dan kan ik niet anders dan ‘ja’ zeggen, de wandeling was heerlijk.

Hij is nu 1 jaar en een paar weken, en die wandeling is inderdaad heerlijk, die rust is briljant. Maar mijn vrouw en ik dubben wel over die rust voor straks als hij 6 is, of 12, of 16.

Quote Die uiterwaar­den zijn prachtig, maar zien we er ooit andere kinderen spelen?

We hadden het er vandaag weer over bij de koffie: die uiterwaarden zijn prachtig, maar zien we er ooit andere kinderen spelen? Ontnemen we hem niet de mogelijkheid vrienden te maken die echt bij hem passen, puur omdat er zo weinig kinderen om vrienden mee te worden voorhanden zijn? Wat als hij op een sport wil waar we 40 minuten voor zouden moeten rijden?

We dubden nog wat, zuchtten een beetje, en voor ik weer aan het werk zou gaan, stapte ik nog even de tuin in om wat afval naar de container te brengen. Buiten hoorde ik de roep van een buizerd - ik keek omhoog en het was een paartje, twee buizerds die boven onze tuin zweefden, langzame cirkels op de thermiek makend.

Ik was het dubben meteen kwijt en verheugde me op straks, de volgende wandeling, als ik weer zou kunnen wijzen, en ik hoopte dat de buizerds zich nog een keer zouden laten zien.

