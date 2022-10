In de trein en bus kun je nu met bankpas of telefoon contactloos betalen in Rivierenland

Wie af en toe met trein of bus in de regio Rivierenland en Midden-Betuwe reist, hoeft voortaan geen OV-chipkaart meer te hebben of een los kaartje te kopen. Bankpasje of telefoon bij een in- én uitcheckpaal houden is sinds deze week voldoende om te betalen.

Het bedrijf OV-Pay is deze service momenteel over heel Nederland aan het uitrollen, iets dat rond de jaarwisseling klaar moet zijn. Met Rivierenland en Betuwe, de Achterhoek en Zeeland er nu bij, is contactloos betalen in grofweg twee derde van het land mogelijk.

Alle negen trein- en busvervoersbedrijven in Nederland doe er aan mee. Maar het is nog niet ingevoerd in de regio Arnhem-Nijmegen, waardoor bijvoorbeeld busreizigers in Lingewaard daar nog even moeten wachten.

Zelfde principe als in de winkel

Het principe is hetzelfde als de boodschappen in de supermarkt afrekenen: pasje of telefoon bij de automaat houden en klaar. Met als enig verschil dat de reiziger pasje of telefoon bij zowel in- als uitstappen tegen de automaat moet houden, zodat de reisafstand wordt berekend en het juiste bedrag wordt afgeschreven.

OV-Pay waarschuwt wel dat in- en uitchecken met hetzelfde pasje of telefoon moet gebeuren. Twee verschillende pasjes op één account geeft problemen en zorgt voor een onnodig hoge afrekening.

Quote Twee weken geleden zijn we in Brabant begonnen en daar betaalt al één op de vier contact­loos met pasje of telefoon.

Het merendeel van de reizigers zit regelmatig in trein of bus en heeft daarom een abonnement. Daarvoor wordt de contactloze service begin volgend jaar uitgebreid. Volgens een woordvoerster van OV-Pay is bij incidentele reizigers de interesse voor contactloos betalen groot: ,,Twee weken geleden zijn we in Brabant begonnen en daar betaalt al één op de vier contactloos met pasje of telefoon.”