In Geldermalsen steeg het inkomen fors, Arnhem en Nijmegen bungelen onderaan

Wie alle inkomens in een gemeente rangschikt en dan het middelste inkomen neemt, ziet dat inwoners van Geldermalsen in 2015 door de bank genomen 27.600 euro te besteden hadden. Dat is meer dan het Nederlands doorsnee inkomen van 24.400 euro, een getal waar Geldermalsen al jaren boven zit.



Geldermalsen bevindt zich daarmee redelijk in de middenmoot, net als Tiel en Doetinchem. Rozendaal, waarvan bekend is dat er veel rijke mensen wonen, voert met 36.500 euro per jaar de Nederlandse lijst aan met het hoogste doorsnee besteedbaar inkomen.



Ook in Mook en Middelaar, Heumen en Utrechtse Heuvelrug is het doorsnee inkomen groot, vergeleken met de overige Nederlandse gemeenten.