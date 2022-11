Inbrekers jatten koper uit oude bioscoop in Tiel: ondergelegen winkel loopt waterschade op

Jopie (54) is met haar werkplaats Aziel een lichtpunt­je in het leven van jonge vluchtelin­gen

Elke dinsdagmorgen komt een groep vluchtelingenkinderen knutselen in de werkplaats Aziel van de Culemborgse beeldend kunstenaar Jopie Biesters. Het is een lichtpuntje in hun verder saaie bestaan, dat zich afspeelt in een kil opvangcentrum.

9 november