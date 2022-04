Informateur Tiel voert ‘verdiepingsgesprekken’ met VVD, GroenLinks en D66

Zaak oud-werknemer steenfa­briek Opheusden sleept zich voort: ‘50 tot 100 procent’ kans op inademen giftige stoffen

DODEWAARD - Het risico dat Albert Schuurman uit Dodewaard tijdens zijn werk bij een steenfabriek in Opheusden giftige stoffen inademde en daardoor ernstige medische klachten kreeg, is volgens deskundigen ‘tussen de 50 en 100 procent’. Dat bleek dinsdag bij een zitting van het gerechtshof in Arnhem.

30 maart