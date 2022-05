Inloop voor jongeren krijgt kans in Maurik: 'T Klokhuis wordt twee jaar beschikbaar als jeugdhonk

Bas en Lance verwelko­men Maurikse jongeren in hun eigen inloop: ‘Een stoere ruimte’

MAURIK - Maurikse jongeren, vanaf 14 jaar, zijn vanaf woensdagavond welkom bij hun eigen inloop in het verbouwde Klokhuis. ,,Fijn dat het mag", zegt jongerenwerker Bas Manders van Mozaïek Welzijn. ,,De behoefte is er, zeker in deze coronatijden.’’

6 mei