Insinuaties, excuuseis en treurnismotie: door debat Poolse bedden is sfeer in raad Tiel onder het vriespunt

1. Wat is de oorzaak van de heftige politieke ruzies?

De basis zit ’m in de lastige zoektocht naar locaties om Oost-Europese arbeidskrachten te huisvesten. Enerzijds zit niemand te wachten op grote concentraties arbeidsmigranten in z’n achtertuin, anderzijds zijn werknemers ‘van ver’ inmiddels hard nodig en is fatsoenlijke huisvesting simpelweg noodzaak. En de erbarmelijke, onmenselijke omstandigheden waarin enkele personen als zwervers ‘woonden’ tussen de A15 en Betuweroute zet zo’n dossier helemaal op scherp. Dus is Tiel al even op zoek naar geschikte plekken om arbeidsmigranten centraal te huisvesten. In die zoektocht is ook het voormalig sloopterrein in beeld gekomen. Bij de gang van zaken rond dat terrein is de schoonvader van wethouder Frank Groen betrokken, die met zijn bedrijf mede het voormalig sloopterrein heeft gekocht en doorverkocht.