Internationaal YESSS nieuw in Beusichem

YESSS Electrical is een elektrotechnische groothandel met meer dan 500 vestigingen in 11 landen. In Nederland zitten 13 vestigingen. Het centrale magazijn is gevestigd in Beusichem, in een bestaand ruim 3.000 vierkante meter groot pand.



Tijdens de opening waren medewerkers, leveranciers, klanten en buren aanwezig. Maier is trots dat dit internationale bedrijf zich binnen de gemeentegrenzen van Buren heeft gevestigd.