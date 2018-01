Inwoner heeft nog altijd geen vertrouwen in Geldermalsen

Burgers hebben daarnaast nog altijd weinig vertrouwen in hun gemeente. De gang van zaken rond de komst van een groot asielzoekerscentrum in 2015 zit veel burgers nog altijd dwars, zo blijkt uit de burgerpeiling. Het gemeentebestuur betrok inwoners destijds niet bij het proces en daarop kwamen zij in opstand. Flinke rellen bij het gemeentehuis leidden tot het staken van de raadsvergadering. Het gevreesde azc voor 1500 vluchtelingen kwam er uiteindelijk niet.



Niet alleen in het proces rond het azc hadden burgers betrokken willen worden, in mindere mate noemen respondenten ook de bouw van windmolens en de samenvoeging van gemeenten - Geldermalsen fuseert per 2019 met Neerijnen en Lingewaal - als pijnpunten. Veel ondervraagden hebben niet het idee als burgers te worden betrokken bij gemeentelijk beleid, ze menen dat besluiten op voorhand al vastliggen en wensen meer inspraak.