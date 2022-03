Inwoners Haaften zien niks in uitbreiding NedCargo en dagen gemeente West Betuwe voor de rechter

Halve meter eigen tuin opofferen als berm valt slecht

KAPEL-AVEZAATH - Mag je als gemeente Tiel eisen dat een stukje voortuin langs een landelijk weggetje in Avezaath gebruikt wordt als berm? Het is voer voor een pittige juridische strijd, waarbij het om méér gaat dan alleen de kans op lelijke bandensporen in 50 centimeter tuingras.

