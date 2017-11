Inwoners Rhenoy geschokt na zware mishandeling dominee in eigen kerk

RHENOY - Inwoners van Rhenoy reageren verslagen op de zware mishandeling van hun dominee , die dinsdagmiddag rond 12.00 uur gevonden werd in de hervormde kerk. De 64-jarige vrouw is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onbekend. De politie kon daar vandaag niets over zeggen. Het onderzoek is in volle gang.

Afzetlint

Een traumahelikopter rukte uit, net als politie en een ambulance. Medisch personeel verleende ter plaatse hulp aan het slachtoffer, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht.

Een traumahelikopter, een ziekenauto, verschillende politiewagens, de rood-witte afzetlinten in de Dorpsstraat. Kees Temminck (79) uit Rhenoy, bij Geldermalsen, bekeek het hoofdschuddend. ,,Ik woon schuin tegenover de kerk. Ik ben enorm geschrokken. Ik sta perplex. Ze was zo lief. Een mens zoals een mens hoort te zijn.’’

Hij wijst naar het eind van de Dorpsstraat, voorbij de linten, naar een bungalow. ,,Daar woont de dominee. Ze was in de kerk aanwezig om de deur te openen voor de pianostemmer. Haar huisgenote vond dat ze lang weg bleef en ging samen met de hulp kijken waar ze bleef. Toen hebben ze haar gevonden in de kerk.’’

Schat

De achterbuurvrouw van Temminck is begaan met het lot van haar predikant. ,,Een schat. Een scheet’’, zegt ze. ,,Of je nu protestant, katholiek, boeddhist of van de islam bent. Iedereen is welkom. Dat mens doet geen vlieg kwaad.’’ Roof sluit ze uit. ,,Er staat een paaskaars in de kerk. Er ligt een Statenbijbel. En voor de opbrengst van de collecte met vijftien man in de kerk hoef je ook niet in te breken.’’

Ziek

De postbode staat voor de afzetting in de Dorpsstraat naast haar fiets. ,,Ik heb post voor de dominee.’’ Ze is duidelijk uit haar doen. ,,Ik vind het schrikbarend. Echt heel erg. De wereld loopt op z'n eind. Ik ben zelf katholiek. Ik zing ook in een katholieke koor. Alleen bij gezamenlijke diensten kom ik in deze kerk, maar de dominee is een goed mens. Ik ben er ziek van.’’