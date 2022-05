Inzamelingsactie voor uitvaart omgekomen Anna (38) en Dani (6): ‘Om waardig en respectvol afscheid te regelen’

Er is een inzamelingsactie gestart ‘om een waardig en respectvol afscheid te kunnen regelen’ voor Anna (38) en Dani (6); de moeder en haar kind kwamen deze week om bij het drama in Geldermalsen.

De actie is opgestart door Ksenia Kroesen, een goede vriendin van Anna. ,,We zaten samen op school, toen we 7 jaar waren zijn we vriendinnen geworden", zei ze eerder tegen De Gelderlander. Vriendinnen bleven ze altijd. ,,Samen op een toneelschooltje gezeten, samen een eerste borreltje gedronken. Eerste ervaringen met vriendjes uitgewisseld: we wisten alles van elkaar.”

‘Hele leuke, vrolijke meid’

Anna was een ‘hele leuke, vrolijke meid’, zegt Kroesen eerder. ,,Had veel humor, we hadden altijd veel schik met elkaar. Grapjes die wij snapten, maar bijvoorbeeld mijn man niet. Een dingetje van ons. Anna was mijn voorbeeld in stijl en mode, had zo’n goede smaak.”



Na haar opleiding economie volgde Anna volgens Kroesen een opleiding grafische vormgeving; in Geldermalsen maakte ze haar passie voor kleding te gelde bij haar werk in een kledingzaak.

‘Grote leegte in harten’

‘Anna kwam uit Rusland en haar hele familie woont daar ook nog', valt op de pagina van de steunactie te lezen. Kroesen ‘onderhoudt voortdurend contact met haar ouders en familie. Samen met meer lieve vrienden van Anna probeert zij nu de benodigde documenten te krijgen en de uitvaart van moeder en zoon te regelen', aldus de tekst op de website.



Met de steunactie wil Kroesen de kosten daarvoor dekken. ‘Het overlijden van Anna en Dani zorgt voor een grote leegte in de harten van een ieder die van ze hebben gehouden. De hoop is, om met deze inzameling een waardig en respectvol afscheid te kunnen regelen en de familie in Rusland te steunen.’

Inmiddels is er al meer dan 4000 euro gedoneerd voor de actie.