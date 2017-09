Irritatie over dienstregeling trein in Rivierenland: 'Dit kan niet zo'

Onacceptabel

Ook de Tielse VVD-fractie heeft een brief op poten geschreven, naar de collega's in provincie en Tweede Kamer en naar de provincie Gelderland. Het is 'volledig onacceptabel' dat treinreizigers in Rivierenland straks veel langer moeten wachten, stelt de partij. Fractievoorzitter Ans Duquesnoy: ,,We zijn aangesproken door verschillende mensen die zich zorgen maken. Dit kan niet zo.’’ De partijgenoten zijn het met haar eens, merkt ze. ,,Er zijn nu Kamervragen, en de onze gedeputeerde is ook bezorgd. Ik snap dat er iets aan de overvolle treinen in de Randstad moet gebeuren, maar waarom moet het rivierengebied eronder lijden?¥¥