Is dit jouw kans op eeuwige roem? Veel figuranten gezocht voor opnames tv-serie op Eiland van Maurik

De tiendelige televisieserie is in 2022 waarschijnlijk te zien op NPO3 of op een van de andere zenders van NPO. Er zijn zo’n 250 figuranten nodig voor de opnames, waarvan de meeste komende vrijdag nodig zijn. ,,We zoeken nog naar figuranten in de leeftijd van 16 tot 50 jaar’’, meldt een woordvoerster van de organisatie.



Wie één dag figurant is, krijgt 40 euro vergoeding, wie twee dagen komt kan rekenen op 90 euro. De opnames voor de serie worden vooral gemaakt in Amsterdam en Marokko, maar dus ook in Maurik. Aanmelden voor figuranten in Maurik is mogelijk via een appje naar 06-36266516.