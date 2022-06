It's the most wonderful time of the year

Maar wacht, ho, hear me out, ik wil ergens naartoe. En dat is geen stukje proza over Andy Williams en zijn kerstklassieker. Nou ja, één ding dan: die caroling out in the snow die hij bezingt is niet bepaald een vlieger die opgaat in Nederland.



Volgens het KNMI hebben we sinds 1901 pas acht keer een echte witte kerst gehad (beide kerstdagen om 09.00 uur 's ochtends een gesloten sneeuwdek in De Bilt). We zijn volgens mij beter in caroling out in the drupregen; als caroling - kerstliedjes zingen - hier al echt een ding zou zijn.



Maar idyllisch is het wel, dat sneeuwbeeld. Zoals de kersentijd dat eigenlijk voor de Betuwe is. Overal in de regio wappert de nationale driekleur: vlag met tas is huis van een geslaagde, vlag zonder tas markeert kersenkraam.



Idyllisch is het omdat het zo aandoenlijk is. Oudere stelletjes die samen over binnenwegen fietsen, op zoek naar een kersenverkooppunt met picknicktafel. De vlotte automobilist die alleen de linkerbaan richting werk of woning kent, maar toch de rechter oversteekt om de afslag richting kraam te nemen.



Ze treffen vaak authenticiteit: dé kersenstal is niet prefab, maar heeft iets eigens, iets traditioneels. Niet in de laatste plaats ook door een altijd vriendelijke verkoper die precies weet welk ras er luttele uren geleden is geplukt.



En niemand die met een gezicht als een oorwurm dat bakje onder passagiersstoel of in fietsmand stouwt. Kersen zijn geen moetje, geen ‘schat, denk jij nog even aan’. De pret begint bij het spontane idee een bakje te halen, gaat op de pauzestand bij het weggooien van de laatste pit. Haal, geniet, herhaal, is dan ook het devies.



Liefhebbers: de mooiste tijd van het jaar is aangebroken.