Jaar van de waarheid voor eiwitrijke plant lijkt prima te verlopen: het gaat goed met de lupineboon

Vorig jaar mislukte de oogst van de lupineboon bij alle telers van het gewas in Nederland. ,,Het was catastrofaal. Verkeerd zaad en slecht weer.” Maar nu heeft André Jurrius van eco-boerderij De Lingehof in Randwijk alle reden om blij te zijn. De boon komt prachtig uit de Betuwse klei tevoorschijn. Er gloort een mooie toekomst voor dit plantaardige eiwit, dat ook nog eens stikstof uit de lucht weet te halen.