Jaarwisseling kost Rivierenland tienduizenden euro’s

column anne strik Aange­spoeld… het is bijna een metafoor voor hoe ik me voel na het overlijden van onze zoon

9 januari Mijn man en ik zitten in het stiltecentrum van het ziekenhuis waar onze zoon altijd kwam. Het is een ruimte waar we veel vaker even binnen hadden willen lopen tijdens de talloze opnames. Alleen om even uit de drukte van het ziekenhuis te zijn en tot bezinning te komen. Het lukte nooit om even stil te staan. De werkelijkheid zorgde voor een continue rollercoaster.