Je eigen ding doen, buiten de gebaande paden treden: dát is mooi

Dat je eigenwijs bent, is misschien wel het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Wat heet, niet zo mak als een lammetje de massa volgen, maar je eigen ding doen en op jouw manier komen waar je wilt zijn. Dát is mooi.

‘Mooi’ kan zo universeel zijn als het subjectief is. 's Werelds imposantste bouwwerken, oogverblindend natuurschoon, vertederende menselijke gedragingen: er zijn dingen waarvan we vrijwel collectief zeggen dat we het kunnen waarderen en het mooi vinden.

Maar vaker - denkend aan Holland - kleuren, zoals dat gaat, zeventien miljoen meningen zeventien miljoen mensen. En ook dat is mooi. Mooier zelfs, klinkt het subjectief. Dat geen mens een kloon is van een ander, in de hele wijde wereld niet. Met hoeveel we ook zijn of zullen zijn: een niet te evenaren combinatie van culturen, naasten, associaties en wat niet al, maken ons ons; en het ensemble wat we allemaal wel niet vinden, uniek.

Het wonder dat geen dag zich ooit herhaalt

Wijlen Menno Wigman wijdde met Oneindig wakker een gedicht aan mooie dingen. Zíjn mooie dingen. De kleur van een kwatrijn van J.C. Bloem, Nick Cave die dwars door Paradiso zong; en het wonder dat geen dag zich ooit herhaalt. U, lezers, zult het vast niet allemaal volledig eens zijn met voorgaande, en dan te bedenken dat het nog slechts een voorzichtige greep is uit een kleine twintig dichtregels. Precies zoals het moet zijn, eigenlijk.

Er is niks mis met meedeinen op de golven die de samenleving opwekt, maar af en toe of vaker de andere kant op zwemmen: dat geeft kleur. Dat de vertaling daarvan zich in oogverblindend natuurschoon laat zien in het Dodewaardse landschap, verwacht je niet.

Eén eigenwijze woldrager

En toch.

Hoeveel schapenschreden zullen dit geitenpad van uiterwaarde naar Waaldijk hebben gecreëerd? Ogenschijnlijk onlogisch gekronkel, maar de kudde volgt het spoor. Op één eigenwijze woldrager na.

Het is dit schaap dat de foto kleurt, u doet opkijken. En net als al die anderen komt ook dit dier bij de dijk. Op z'n eigen manier.

Niks is zo mooi als het volgen van je eigen pad. Ook - nee, juist - als dat niet geplaveid is door voorgangers.