Je kunt als corsobouwer niet vroeg genoeg aan ‘Tiel’ beginnen te denken

video Doe de koeiendans van Thedingsweert

19:00 KERK-AVEZAATH - Als je voor het eerst na maanden weer naar buiten mag, is een dansje wel op zijn plaats. Voor 28 koeien van Zorgboerderij Thedingsweert in Kerk-Avezaath was het dinsdag zo ver: de stal maakte plaats voor de weide.