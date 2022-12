Het was een rare, onterechte associatie. Dit rechtscollege is immers juist bedoeld als hoop in bange dagen voor de burger die zich door een overheid benadeeld voelt.

Je kunt er ook terecht als je opkomt voor het algemeen belang: als je vindt dat overheidsoptreden onnodig nadelige gevolgen heeft voor de buurt waarin je woont of de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt.

Je kunt er een lans gaan breken voor de kamsalamander, voor de bomen in de uiterwaarden langs de Waal of voor het cultuurlandschap in het Rivierengebied dat bedreigd wordt door het waterschap.

Maar maak je geen illusies: de kans is klein dat de Raad van State je gelijk geeft. De overheid heeft namelijk een streepje voor, omdat juist zíj geacht wordt het algemeen belang te behartigen. Ook al doet ze dat niet altijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch is de gang naar de Raad van State nuttig. Je bereikt ermee dat overheden even beseffen dat ze niet hun goddelijke gang kunnen gaan: je slaat een deukje in de arrogantie van de macht.

Dat is nodig, want overheden – ooit bedoeld om de burgerij te beschermen en te dienen - vinden de individuele burger maar een lastige bijkomstigheid. Om daar zo min mogelijk last van te ondervinden, hebben ze de communicatieambtenaar uitgevonden.

Die is niet bedoeld om met de burger te communiceren. Nee, die is bedoeld om de burger de illusie te geven dat er met overheden gecommuniceerd kan worden.

De hel bestaat niet meer. Het communicatievolk is ervoor in de plaats gekomen. Als Dante nu had geleefd, had hij zijn hellespreuk dan ook vast op die beroepsgroep toegepast: laat varen alle hoop, gij die ermee in contact treedt.

Quote De hel bestaat niet meer. Het communica­tie­volk is ervoor in de plaats gekomen.