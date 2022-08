Jeugd-tbs voor 21-jarige na reeks delicten in Kesteren, Opheusden en Nijmegen; alleen de veroordeelde is spoorloos

Oscar Riesebeek baalt van mislopen Vuelta door ‘onnodige’ valpartij: ‘Ik was niet oplettend genoeg’

Oscar Riesebeek had er zo naar uitgekeken: de start van de Vuelta in Utrecht, die het peloton zaterdag vrijwel langs zijn ouderlijk huis in Tiel voert. Een gebroken ringvinger en duim, overgehouden aan een valpartij een dag voor de start op vrijdag, houdt de wielrenner langs de kant.

19 augustus