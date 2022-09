Joep (13) meldt last-minute aan voor Junior Songfestival en warempel: hij mag meedoen!

Wel of niet aanmelden voor het Junior Songfestival? Op het allerlaatste moment bedacht de 13-jarige Joep Meijer uit Culemborg zich en stuurde een filmpje in. Niet voor niets, hij werd geselecteerd en staat zaterdag 24 september in de finale met de groep Mixed Up.