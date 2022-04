Joke van Vrouwerff wordt wethouder voor het platteland

video Oekraïense weesjes vinden onderdak in politiebu­reau: ‘Plicht om voor deze mensen te zor­gen’

Gehuil vanachter de deur van kamer 8, tientallen kinderschoentjes op een rij in de gang, in de keuken annex eetruimte lepelt een jongen yoghurt uit een kom. Tot een paar jaar geleden werden aan de Nedereindsestraat in Kesteren processen-verbaal getikt, geboefte even vastgezet. Nu trappelen er kindervoeten in het oude politiebureau, sieren tekeningen de muren: zijn er kamers gevuld met boxen.

11 april