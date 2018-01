Jolink kijkt bewonderend naar evenbeeld uit jaren zeventig

Trek Korne door naar Am­ster­dam-Rijn­ka­naal

14:44 BUREN - Het toerisme in Rivierenland kan flink profiteren als het riviertje de Korne doorgetrokken wordt naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Onderzoek moet duidelijk maken of het plan haalbaar is. Toerisme is een van de belangrijkste pijlers in de regio.