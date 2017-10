Jorrit (14) heeft boek over zijn knuffel Happy af

METEREN - Honderden mensen uit het hele land boden hun hulp aan. Nu is de droom van de zieke Jorrit uitgekomen: het boek met de belevenissen van zijn knuffelhond Happy is af. Zaterdag wordt het gepresenteerd.

Het begon allemaal met een simpel idee. Laat je knuffel jouw leven leiden. Een knuffel die doet wat jij graag doet, die medische handelingen ondergaat en - vooral - die doet wat jij niet (meer) kan. En maak er dan foto's van. Dit plan van Jorrit Strik (14) uit Meteren is nu werkelijkheid geworden. Dankzij toeristen die knuffel Happy meenamen op reis en bovenal dankzij zijn familie, die soms acrobatische toeren uithaalde voor de foto's. Het resultaat is een indrukwekkend fotoboek, dat een inkijkje geeft in het leven van een kind met een beperking.

Autisme

Jorrit heeft klassiek autisme en een ernstige maag-darmziekte met complicaties. Het gevolg is dat hij weinig mensen om zich heen kan verdragen en steeds minder energie heeft. School is al jaren niet meer mogelijk. Gamen is zijn grote hobby - naast fotograferen. In het boek eet Happy, wat Jorrit nooit heeft gekund.

Quote De teksten zijn makkelijker dan de foto's. Jorrit Strik Hij speelt een potje voetbal en bezoekt het Colosseum. Maar hij gaat ook aan het infuus, moet onder de douche en krijgt - poot voor zijn oog om het niet te hoeven zien - een prik. Er staat maar één persoon in het boek: de hoofdbehandelaar van Jorrit, 'in gesprek' met Happy. Voor de rest zijn mensen taboe.



Nadat zijn verhaal dit voorjaar in de krant stond, kreeg de familie honderden reacties. Bemoedigingen, maar ook mensen die aanboden de knuffel mee te nemen naar hun vakantiebestemming. ,,Dat gaf Jorrit een heel goed gevoel.’’



De 14-jarige heeft zelf de korte teksten bij de foto's gemaakt, waarin hij open vertelt wat hij moeilijk en eng vindt, zoals de medische behandelingen. ,,De teksten zijn makkelijker dan de foto's’’, vindt hij zelf. De foto van Happy die een prik krijgt vindt hij zelf het mooist. Vanwege de emotie. En hij lacht even.

Visdraad

Bij de start van het Project Boek dacht moeder Anne nog 'dat doen we wel even'. ,,Een kleine 40 foto's, dat is te overzien.’’'

Het bleek toch wat ingewikkelder. Hoe zet je bijvoorbeeld een slapgeknuffelde hond in de Ronaldo-houding? Een visdraad en een hengel brachten uitkomst. Aan de schaakfoto zijn ook mooie herinneringen: het verbeeldt een stelling uit de wedstrijd waarmee hij de clubkampioenschappen won. Ook weer lastig, want hij wordt vaak geconfronteerd met zijn beperking. ,,Dan leest hij over iemand die Nederlands kampioen is, weet hij dat hij veel vaker op schaken zou moeten studeren, maar dat kan hij niet.’’

Het project bracht het gezin verder samen, merkt Anne, maakte ruimte voor contact met Jorrit waar dat anders niet altijd kan. Ze hoopt dat het ook anderen helpt. De eerste voorinschrijvingen zijn tot haar verbazing al gedaan. ,,Ik begin ineens te denken dat we te kort komen.’’