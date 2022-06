Joy zet met bruin café Tot Straks! familietraditie voort: ‘Mijn opa riep het altijd in zijn café als mensen weggingen’

Rivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: De Gelderlander brengt ze in beeld. Deze keer Joy Davelaar over bruin café Tot Straks! in hartje Tiel, dat 5 juni dit jaar de deuren opende.

De in Tiel geboren en getogen Joy Davelaar is 21 jaar en runt sinds deze maand met Tot Straks! haar eigen kroeg op het Plein 45 in Tiel. Een bruin café en daar heeft Davelaar heel bewust voor gekozen.

,,Mijn opa en oma, en ook mijn ouders, hebben altijd in de horeca gezeten; ik kom dus écht uit een horecafamilie. Mijn opa had vroeger in Amsterdam een bruin café. Mijn vader heeft een tijd in Tiel zijn eigen café gehad. Toen ik begin dit jaar 21 werd, dacht ik meteen: ik pak mijn kans. Mijn eigen kroeg starten en dan ook een bruine kroeg: dat is waar mijn hart ligt en ik houd ook het meest van avond- en nachthoreca.”

‘Pure gezelligheid, thuis-feeling’

Wat Davelaar onder een ‘bruine kroeg’ verstaat? ,,Pure gezelligheid, thuis-feeling. Mijn doelgroep is een mengelmoesje. Juist door corona is er best een splitsing tussen de mensen gekomen en wat ik wil, is iedereen weer samenbrengen. Zo breed als mijn doelgroep is, zo breed is ook de muziek die we hier draaien: van Hollands tot etnisch tot Top 40.”



Davelaar spreekt over ‘we’, want ze staat er allesbehalve alleen voor. ,,Mijn moeder werkt hier een dag in de week. Daarnaast heb ik een vast personeelslid, toevallig ook mijn beste vriendin. Achter de schermen heb ik natuurlijk mijn vader, opa en oma voor adviezen en tips.”

Quote Juist door corona is er best een splitsing tussen de mensen gekomen en wat ik wil, is iedereen weer samenbren­gen Joy Davelaar

‘Mijn opa zei het vroeger’

De kroegnaam heeft Davelaar ‘in principe’ zelf bedacht: ,,Mijn opa zei vroeger altijd in zijn kroeg als mensen weggingen ‘tot straks!’. Dat doet hij nog steeds als mensen weggaan. Toen ik hem laatst belde en hij zei het weer, wist ik: ja, dit is ’m. Dit is de naam.”

Davelaar, die ook stemacteur is – ‘dus ik zal achter de bar af en toe vast zelf even de microfoon pakken’ – heeft alle vertrouwen in de zaak. ,,Het is natuurlijk even aankijken hoe alles loopt, maar over een jaar of vijf wil ik eigenlijk zo ver zijn, dat ik kan uitbreiden. Ik denk dan aan een Tot Straks! in Amsterdam. Ik blijf ook in Tiel hoor, maar mijn familie komt van oorsprong uit Amsterdam: hoe mooi om op den duur ook daar te zitten?”