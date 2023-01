Julia en Liv, Lucas en Levi: dé Betuwse babynamen

Hoe groot de ontkerkelijking ook is: bijbelse voornamen blijven in trek voor borelingen. In het Rivierengebied deden afgelopen jaar Liv, Lucas en Levi het goed, tezamen met Julia.

In West Betuwe kwamen er zeven Julia’s bij, in Neder-Betuwe drie; en ook in Tiel zit Julia in de top van meisjesnamen-2022. Buren is nog niet in staat om voornamenlijsten over het afgelopen jaar te presenteren.

De vaakst voorkomende voornaam in Neder-Betuwe is Johannes/Johanna, én alle afgeleiden daarvan, tot aan Annigje toe. Welgeteld 26 keer werden deze namen aan kersverse baby’s toebedeeld, al is dat veel minder dan de 45 keer in 2021. Verder is er elf keer Willem/Wilhelmus/Wilhelmina in het Neder-Betuwse namenregister gezet, gevolgd door tienmaal Lucas/Luuk.

Topnamen

Ook in Tiel zijn Luuk/Lucas en Johannes/Johanna – wederom inclusief alle afgeleiden daarvan – topnamen, net als Sem, Finn en Levi. Die laatste doet het met respectievelijk zes en drie vermeldingen ook goed in West Betuwe en Neder-Betuwe. Tiel, West Betuwe én Neder-Betuwe tellen sinds vorig jaar verder nog opmerkelijk veel dames met de naam Olivia/Liv. Verder heten in Tiel opmerkelijk veel meisjes Nova, terwijl dat in West Betuwe voor Saar geldt.

Wie een unieke babynaam wil, kan ook eens naar de hippe voornamen van een halve eeuw geleden kijken. Monique, Patrick, Karin, Marcel, Jacqueline, Petra of Rene: ze komen totaal niet meer voor in de geboorteregisters van nu.

