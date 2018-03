Jumbo en Coöp hebben de Emtés verdeeld: in Tiel allebei een winkel

1.000 wietplanten in oude pand brandweer Geldermalsen

16:49 GELDERMALSEN - In de voormalige brandweerkazerne aan de Rijnstraat in Geldermalsen heeft de politie dinsdag een wietkwekerij ontdekt. Volgens wijkagent Django van Ekeren stonden er ongeveer 1.000 planten in het gebouw. Er zijn twee arrestaties verricht.