Kamer praat over vervuilde grond uit Parijs die in Culemborg problemen kan veroorzaken

De man van 700 interlands: rol­stoel­bas­ket­bal­ler Anton de Rooij uit Culemborg

28 maart De schijnwerpers waren woensdagavond in sporthal Merwestein in Nieuwegein voornamelijk gericht op Anton de Rooij. De interland Nederland - Japan was voor de vijftigjarige rolstoelbasketballer uit Culemborg de zevenhonderdste in zijn carrière. De onbetwiste recordinternational werd tijdens de rust van het duel geëerd voor zijn bijna dertigjarige loopbaan bij Oranje.