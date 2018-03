Kamervragen over vervuilde grond uit Parijs in Culemborg

Computer voorspelt waar Tielse inbreker slag gaat slaan

26 maart TIEL - In de sciencefiction-film 'Minority Report' van Steven Spielberg zoekt een politie-eenheid naar toekomstige moordenaars. Spielberg situeerde de film in Washington D.C. in 2054, maar soms is de werkelijkheid sneller. De Gelderse politie gebruikt nu al software die misdrijven voorspelt.