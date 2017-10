Kansloze toekomst wordt vandaag weer hoopvol voor Ygersi (12)

CULEMBORG - Ygersi uit Albanië wordt vandaag in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate geopereerd aan zijn heup. De Vrije Evangelische Gemeente in Geldermalsen haalde ruim 13.000 euro op om de 12-jarige Albanees Ygersi samen met zijn moeder naar Nederland te halen.

Het is even wennen voor Ygersi en zijn moeder. ,,In Albanië hebben ze een kamer van vijf vierkante meter”, zegt Harrie van Dijken. ,,Daar woont en slaapt een gezin van vijf mensen. Koken gebeurt buiten onder een afdakje. En nu wonen ze bij ons. In een eengezinswoning met een huiskamer, aparte keuken, drie slaapkamers, een badkamer. Voor Ygersi was het in het begin heel moeilijk om overal van af te blijven.’’

Hart

Vorig jaar hadden Harrie en zijn vrouw Marianne het jongetje tijdens een vakantie in Albanië in hun hart gesloten. Door een vergroeide heup liep Ygersi mank en ging hij een kansloze toekomst tegemoet. Terug in Nederland begonnen ze met hulp van hun kerk Vrije Evangelische Gemeente en zestien zustergemeenten de actie ‘Help Ygersi’.

,,We hebben meer dan 13.000 euro ingezameld. Dat was voldoende om hem samen met zijn moeder naar Nederland te halen en de operatie te plannen’’, zegt Harrie van Dijken. Hij regelde een Albanese tolk om de gesprekken niet alleen met handen en voeten te hoeven voeren. ,,Ik heb ook een Facebook-account voor ze gemaakt, zodat ze kunnen communiceren met familie en vrienden in Albanië.’’

Therapeut

Drie maanden rekenen ze voor de revalidatie. ,,We hebben twee fysiotherapeuten gevonden die hem gratis gaan behandelen. Een manueel therapeut in Geldermalsen. Die gaat de stand van zijn voet corrigeren en de spieren los maken. Een fysiotherapeut In Culemborg volgt de opleiding kinderfysiotherapie. Hij gaat oefeningen met Ygersi doen om het been sterker te maken.’’

En zo gaan ze samen 2018 in. ,,Ygersi en zijn moeder blijven al die tijd bij ons’’, zegt Van Dijken. ,,Dat wordt geven en nemen. Elkaar soms corrigeren, maar we zijn er happy mee. Het voelt vertrouwd. Voor hun en voor ons.’’