Kantoor Waterschap heeft zelfde vloer als ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport

Tijdens het onderzoek blijft het pand gewoon open. In het kantoor in Tiel werken 450 mensen.



In mei stortte de parkeergarage in aanbouw in Eindhoven in. Uit onderzoek van TNO bleek vervolgens dat dit kwam door een constructiefout in de vloeren. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft hierop aan alle gemeenten gevraagd om te onderzoeken of deze constructie vaker is toegepast.

Uit vooronderzoek van het technisch adviesbureau, dat betrokken is geweest bij de bouw van het waterschapskantoor, blijkt dat het gebouw van het waterschap in Tiel dezelfde vloerconstructie heeft als in Eindhoven. De situatie bij het waterschap is wel anders. Invloeden van buitenaf, zoals weer, hebben bij een bestaand gebouw minder impact op de vloerconstructie dan bij een pand in aanbouw.

Beschadigingen

,,We onderzoeken nu of er ook bij ons beschadigingen zijn aan het gebouw’’, zegt Freek Jochems van Waterschap Rivierenland. ,,We denken dat het wel meevalt, want het gebouw is al 10 jaar oud. Het kantoor blijft ook gewoon open tijdens het onderzoek. Alleen als we daadwerkelijk beschadigingen vinden, zullen we maatregelen moeten nemen.’’

Naar verwachting duurt het onderzoek tot eind oktober.