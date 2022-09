Karretjes met fruit die door de Tielse straten rollen

blogEen jaar of dertien was ik, toen ik voor het eerst over het Tielse Fruitcorso hoorde. Mijn Tielse tante Riek - die uit de Meeuwstraat - vertelde enthousiast over hoe mooi het was en welke trots de stad ermee uitstraalde.

Als jonge puber hoorde ik het - net als de doorgaans keurig zwijgzame oom Wim - braaf aan en constateerde stilletjes van binnen dat het vermoedelijk suf was en zeker niet mijn ding. Ik schaarde het eerder in de categorie bejaardenbingo en museumrondleidingen.

Toen ik als professional naar Tiel kwam, werd ik als verslaggever ten tweede male met het evenement geconfronteerd. Och hemeltje, weer dat gedoe met ‘rijdende karretjes met fruit erop door de straten’, zoals ik het licht plagend bij mijn collega's die wél enthousiast waren noemde.

Ik heb mij er ook altijd weg van kunnen houden en had daar nimmer spijt van. Het leek me vooral zonde van al dat mooie fruit, een soort voedselverspilling. Een jaar of 35 was ik, en bovenal had ik qua corso nimmer een FOMO-gevoel.

Afgelopen week verjaarde ik (ja, dank u) en heb ik die cijfers omgedraaid. En wéér rolt het fenomeen Fruitcorso me tegemoet. Ouder en wijzer.

Althans: dat tweede is het vermoeden. Zie nu dat bouwers en publiek er lol aan beleven; in combinatie met promotie voor de stad. Nog steeds nadrukkelijk níet het gevoel dat ík daar op de stoep moet staan, maar toch..... Zet ‘m op, houd vol, ga zo door! Zonder Fruitcorso is Tiel toch weer een stukje armer en levert het op levendigheid in.

Over acht jaar is mijn zoon dertien. Ik neem me voor hem noch enthousiast noch cynisch over het Tiels Fruitcorso te gaan vertellen. Gewoon nieuwsgierig afwachten wanneer-ie er ook iets zelf over zegt.

Ik hoop ooit van wel, misschien wel na z'n eerst avondje Appelpop. ,,Pap, wat is dat met die karretjes met fruit die een weekend later door de Tielse straten rollen?”

