Kersenboer Arie is honderdduizenden euro's kwijt door storm in Tiel

Hooiberg met vijf roeden herrijst in Buurmalsen: ‘Het daagt je als ambachts­man echt uit’

16 juni BUURMALSEN/OPHEUSDEN - De scheefgezakte aloude hooiberg die oorspronkelijk langs de Burensedijk in Buurmalsen stond, was niet meer te redden. Maar Opheusdenaar Martien Klaassen van MK Timmerwerken doet zijn uiterste best om de oude sfeer terug te halen in de nieuwe hooiberg die nu verrijst,