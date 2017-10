Kim Holland wil lotgenoten seksueel misbruik weer laten genieten

TIEL - Pornoster Kim Holland spreekt op een lotgenotenbijeenkomst voor slachtoffers van seksueel misbruik in de veilinghallen van Tiel over het overwinnen van de gevolgen daarvan.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Tielse Dominique Meijer. De jonge vrouw werd van kleins af aan misbruikt in een pleeggezin. Nu organiseert ze bijeenkomsten voor lotgenoten, zowel vrouwen als mannen, en hun partners, familie of vrienden in de voormalige veilinghallen van Tiel. Voor de tweede bijeenkomst op 25 november staat een opmerkelijke gastspreker op het programma: pornoster Kim Holland.

,,Zij is zelf als kind ook misbruikt", verklaart Meijer. ,,Mensen kennen haar alleen als pornoactrice maar niet om wat ze heeft meegemaakt en hoe ze dat overwonnen heeft. Ze zet zich bijvoorbeeld ook in voor meisjes die in handen vallen van loverboys. Kim Holland is een goed voorbeeld van hoe je er wel iets van kunt maken, welke keuze je ook maakt."

Bespreekbaar

Quote Doordat ik zelf in het verleden iets dergelijks heb meegemaakt, kan ik naast hen staan Holland reageerde onmiddellijk positief op de vraag of ze iets voor de lotgenoten in Tiel wilde betekenen. ,,Dat doe ik graag", zegt de actrice, producente en schrijfster die ook een coachingsbureau heeft, workshops en lezingen geeft. ,,Doordat ik zelf in het verleden iets dergelijks heb meegemaakt, kan ik naast hen staan. Ik vind het belangrijk om ermee naar buiten te komen. Het is heel lang niet echt bespreekbaar geweest. Daar komt gelukkig verandering in. Pas als je erover gaat praten, kun je het ook verwerken."

Genieten

In 2004 publiceerde ze het boek SexPower dat gaat over zelfvertrouwen in en door seks. Holland: ,,Ik heb het misbruik los kunnen laten en ben niet in de slachtofferrol gebleven. Ik ben er sterker uitgekomen en sta voor seksuele vrijheid en genieten. Ik kon weer houden van mensen. Dat lijkt vanzelfsprekend maar voor heel veel mensen is het dat niet. Dat wil ik graag doorgeven: hoe kan je die muur rond intimiteit doorbreken, genieten van liefde en geloven in het leven. Dat je je leven door het misbruik niet helemaal laat verpesten."

Vrouwvriendelijk

Holland vindt de wereld van porno niet per se wringen met een offensief tegen seksuele intimidatie en misbruik. ,,Heel veel meisjes die dit hebben meegemaakt doen iets dat verwant is aan erotiek. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het ook weer niet. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd om seks en lust van liefde te scheiden."

Haar eigen producties durft zij zeker het stempel vrouwvriendelijk te geven. ,,Ik ben films gaan maken toen ik erachter kwam dat ik van seks kon genieten en dat wilde ik ook laten zien. De meisjes vinden het leuk, avontuurlijk. Willen hun seksualiteit laten zien. Het belangrijkste is dat je zelf zegt: ik wil dit. Vanuit je oprechte gevoel, nooit tegen je zin."

Boek