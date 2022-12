Kleurrijk mozaïek in Tielse binnenstad als ode aan het fruitcorso (en het mag wat kosten)

Nieuw Nationaal Fruitmuse­um komt in Ommeren te staan en de deuren gaan in 2024 open

Al in 2024 moet het fonkelnieuwe Nationaal Fruitmuseum zijn deuren openen bij Appelcafé Gruun in Ommeren. Het plan is in razend tempo ontwikkeld door Bureau Toerisme Rivierenland.

17 december