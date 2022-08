Klimaatspelletjes doen op GeoFort tijdens de hittegolf

GeoFort, dat zich interactief science centre noemt, neemt bezoekers mee in het thema van klimaatverandering en heeft tijdens deze zomervakantie twee nieuwe spellen ontwikkeld.

Vorig jaar opende er al het klimaatdoolhof. In dit doolhof worden bezoekers ondergedompeld in ruim zeventig kaarten en grafieken over de thema’s hitte, overstroming, droogte en zeespiegelstijging. Het klimaatdoolhof is inmiddels één van de meest populaire activiteiten op het fort.

Climate Race

Deze hete augustusmaand wordt een nieuw onderdeel toegevoegd aan dit doolhof: de Climate Race. Dit interactieve spel is ontwikkeld door Mobile Stories. Je gaat je als bezoeker verdiepen in de onderwerpen: afval, kleding en voedsel via drie spellen. Ze maken bezoekers, zo is de bedoeling, bewust van de keuzes die ze zelf hebben in de ‘race’ tegen klimaatverandering.

GeoFort biedt bezoekers ook een nieuwe quiz aan die hen meeneemt in de innovaties van de toekomst. Er zijn acht filmpjes te zien over klimaat, energie, water, biodiversiteit en voedselinnovatie. Future Films is mede mogelijk gemaakt door het Duurzaamheidsfonds Betuwewind uit Geldermalsen. De publiekstrekker, goed voor 100.000 bezoekers per jaar, heeft nog meer leuks in het verschiet voor de bezoekers. Het plan is om in het najaar een grondstoffenpad toe te voegen en een eiland over het smelten van de ijskappen.

GeoFort is de hele zomervakantie dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Er zijn voldoende koele plekken.