Klopjacht na woningoverval in Zaltbommel: politie schiet op drie daders, een persoon nog voortvluchtig

Automobi­list verliest controle over stuur en botst tegen lantaarn­paal en verkeers­bord in Tiel

8:01 TIEL - In de Westroijensestraat in Tiel is zondagnacht rond 03.15 uur een automobilist de macht over zijn stuur verloren. Hierdoor raakte hij een lantaarnpaal en een verkeersbord. Eén persoon raakte licht gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel.